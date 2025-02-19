«القارة السمراء» تترقب قرعة الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في «القارة السمراء»، الخميس، سحب قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2024ـ2025 في الدوحة، العاصمة القطرية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي «كاف»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن عملية سحب قرعة مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة القارية ستجرى بالشراكة مع شريك الحقوق الإعلامية للاتحاد القاري، محطة «بي إن سبورتس» التلفزيونية.

وعقب انتهاء مرحلة المجموعات، لا تزال هناك 6 أندية عربية تتطلع إلى التتويج باللقب الموسم الجاري، إذ تواجه منافسة متوقعة من ممثلي جنوب إفريقيا فريقي أورلاندو بايريتس، وماميلودي صن داونز، اللذين توِّجا بالبطولة عامي 1995 و2016 على الترتيب.

وتربع الهلال السوداني، الذي صعد إلى نهائي المسابقة عامي 1987 و1992، على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، بينما رافقه إلى دور الثمانية وصيفه مولودية الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عام 1976.

وتصدر الجيش الملكي المغربي، الفائز بالبطولة عام 1985، ترتيب المجموعة الثانية، ليحجز ورقة الترشح إلى الدور المقبل إلى جانب صن داونز، الذي جاء في المركز الثاني.

واكتفى الأهلي المصري، حامل اللقب في الموسمين الماضيين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبًا، بالحصول على وصافة المجموعة الثالثة خلف أورلاندو بايريتس، الذي جاء في المقدمة.

وتأهل الترجي التونسي، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه بيراميدز المصري، الذي اجتاز عقبة دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

ومنذ فوز صن داونز باللقب قبل 9 أعوام، فرضت الكرة العربية هيمنتها على البطولة، التي ظلَّ لقبها حكرًا عليها خلال النسخ الثماني الماضية، وهو الأمر الذي تأمل في تحقيقه مرة أخرى خلال النسخة الجارية أيضًا للمسابقة.

وقبل إجراء القرعة، من المقرر أن يتم توزيع الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية على مستويين، إذ يضم المستوى الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بالدور الأول، بينما ستوجد في المستوى الثاني الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من المستوى الأول مع أحد أندية المستوى الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة ذاتها.

ومن المقرر أن تنظم جولة الذهاب في البطولة، 1 و2 أبريل المقبل، على ملاعب أندية المستوى الثاني «المولودية، صن داونز، الأهلي، بيراميدز».

في المقابل، تجرى جولة الإياب في الـ 8 والـ 9 من الشهر ذاته بملاعب فرق المستوى الأول «الهلال، الجيش الملكي، أورلاندو بايريتس، الترجي».

كما سيتم أيضًا إجراء قرعة الدور قبل النهائي في المسابقة، إذ سيتعرف كل فريق على مساره حتى الدور النهائي، وسوف تحدد القرعة ملاعب مباريات الذهاب والعودة في المربع الذهبي وكذلك بالدور النهائي.

أما مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة ستلعبان في 18 و19 أبريل المقبل، في حين تجرى مباراتا الإياب في الـ 26 والـ 27 من الشهر ذاته، وإلى جانب تنظيم مباراة الذهاب بالدور النهائي، 24 مايو المقبل، ولقاء العودة في 1 يونيو 2025.

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