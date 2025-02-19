مداراتمنوعات

بالفيديو.. شاهد ماذا قال الناشط صلاح سندالة عن تشكيل حكومتهم الموازية بنيروبي وساخرون يطالبون بتعيينه وزيراً للضحك

2025/02/19
صلاح سندالة

شارك الناشط السوداني, صلاح سندالة, في اجتماع ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع, بهدف تشكيل حكومة موازية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الناشط الساخر المعروف عنه مساندته القوية لقوات الدعم السريع, في القاعة التي شهدت الاجتماع بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتحدث سندالة, في لقاء مع أحد نشطاء الدعم السريع, ووصف اجتماع تشكيل الحكومة الموازية بالاستقلال الحقيقي للشعب السوداني.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث صلاح سندالة, ومشاركته بسخرية كبيرة حيث طالب أحدهم بضرورة تعيينه وزيراً للضحك في الحكومة المزعومة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/19