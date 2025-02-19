من مواجع الحرب ( ١٣٥٨٢ ):

□□ بيان من أسرة د. محمد علي الجزولي

○ بسم الله الرحمن الرحيم

□ تتابع أسرة د. محمد علي الجزولي بقلق بالغ ما يتم تداوله عبر الوسائط المختلفة بشأن مزاعم غير مؤكدة حول مصير والدنا، الذي اختطفته مليشيا الدعم السريع منذ ما يقارب العامين. □ وإزاء هذه الأنباء، نؤكد أن لا مصادر موثوقة حتى لحظة إصدار هذا البيان تثبت صحة هذه الادعاءات.

□ وعليه، نهيب بجميع الأفراد والجهات الإعلامية تحري الدقة والمصداقية، والإمتناع عن نشر الشائعات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الأسرة ومحبيه، ونحمل الجهة الخاطفة وداعميها المسؤولية الكاملة عن سلامته ومصيره.

□ كما نعبر عن استيائنا الشديد من تقاعس المنظمات المعنية بالمفقودين والأسرى عن القيام بدورها المفترض، حيث لم تبادر بأي جهود حقيقية أو فعالة لطمأنة أسرته أو متابعة قضيته، ما يعكس افتقارها للاستقلالية والمصداقية.

□ وإذ نؤكد موقفنا الثابت في رفض الظلم ومقاومة العدوان، فإننا نتوجه بأحر التعازي لأسر شهداء معركة الكرامة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والعرض والوطن، ونسأل الله أن يتقبلهم في عليين. كما ندعو بالشفاء العاجل للجرحى، وبعودة المفقودين إلى أهلهم سالمين. ونعبر عن دعمنا الكامل للقوات المسلحة والمجاهدين الذين يذودون عن حياض السودان في مواجهة مليشيا الدعم السريع الإجرامية، داعين الله أن يثبت أقدامهم وينصرهم نصراً مؤزراً.

□ إننا إذ نجدد ثقتنا في عدالة الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ والدنا، ويفك أسره، ويرده إلينا سالماً معافى في أقرب وقت، كما نؤكد تضامننا الكامل مع جميع الأسرى والمختطفين حتى ينالوا حريتهم.

○ أسرة د. محمد علي الجزولي

الأربعاء 20 شعبان 1446هـ

19 فبراير 2025م

….

#من_أحاجي_الحرب