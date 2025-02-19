شاهد بالفيديو.. الهادي إدريس: (الخرطوم ستكون العاصمة للحكومة الجديدة ولو استعصى الأمر لدينا خيارات أخرى.. نتمنى جلوس البرهان وحميدتي في طاولة واحدة وإذا اتفقا سنترك أمر الحكومة الجديدة)

حل رئيس الجبهة الثورية بالسودان, الهادي إدريس, ضيفاً على قناة الجزيرة في بث مباشر للحديث عن الحكومة الجديدة والتي أسماها حكومة “السلام”.

وكانت فعاليات توقيع ميثاق تشكيل حكومة مدنية في السودان, قد انطلقت بقاعة كنياتا بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الثلاثاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الهادي إدريس, في حديثه للمذيع أحمد طه, أن عاصمة الحكومة الجديدة ستكون الخرطوم.

وعند سؤاله عن كيف تكون الخرطوم, عاصمة لحكومتهم وهي الآن تحت سيطرة الجيش, أكد رئيس الجبهة الثورية, أن لديهم خيارات أخرى لو استعصى الأمر.

كما أكد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنهم سيتركون أمر الحكومة الجديدة لو جلس البرهان, وحميدتي, في طاولة سلام وتم إيقاف الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين