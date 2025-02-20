– فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة ماغلطان ولا كان عايز يفضح عبد العزيز الحلو..

– كل الفكرة انه كان عايز يشكر عبد الرحيم دقلو.. لكن لمن قال نشكر عبد الرحيم دقلو مالقي حاجه يشكروا بيها كلها قتل ونهب واغتصاب ومذابح .. اتلفت شاف “الحلو” وقال خلاص جات من الله.. وحدث ما حدث.

– عبد العزيز الحلو الفضيحة مسكته بعد ما برمه ناصر قال عبد الرحيم استجاب لطلباته ودفع ليه حق المواصلات..

– قام زعل وغادر الاجتماع وقال ما حيوقع هسي.. وقال راجع يتشاور مع ناس حركته.

☑️- الحكمة المستفادة – المرتزق لو عايز يقبض يبعد من الناس الخشمهم خفيف.

النور صباح

