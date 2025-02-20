أحمد العوضي يكشف وقوعه ضحية”رامز إيلون مصر”

كشف الفنان أحمد العوضي عن وقوعه ضحية رامز جلال في برنامجه “رامز إيلون مصر” المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية، إنه على علاقة مقربة من الفنان ياسر جلال وشقيقه رامز جلال ويحبهما كثيرا مازحا:” بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج”.

نشر الفنان أحمد العوضي، البرومو الخاص بالأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، “عارف أني مستفز، استنوا الأغنية الدعائية الثانية لفهد البطل قريبا.. بطل يا بطل.. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي”.

صدى البلد