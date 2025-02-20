إلهام شاهين أول مرة إذاعة في الجيران لبعضها
احتفلت أسرة المسلسل الإذاعي “الجيران لبعضيها” ببداية تسجيل حلقاته بإستوديو ٤٥، إذاعة البرنامج العام، إخراج رضا سليمان وتأليف رشا أنور.
يذكر أن المسلسل الاذاعي الجيران لبعضيها من بطولة إلهام شاهين ، محسن صبري ، هناء الشوربجي ، أحمد صيام ، مي عبد النبي ، محمد رضوان ، محمد أبو داود ، فيصل خورشيد ، مصطفى درويش و كوكبة كبيرة من النجوم
وتشارك النجمة إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025
مسلسل “سيد الناس”، يشارك في بطولته إلهام شاهين، ، عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوى ، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى ، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر ، طارق النهرى ، رنا رئيس وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى ، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب.
صدى البلد