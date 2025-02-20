“مؤدبة وجميلة وحلوة” دا انتي عاملة إعلان عروسة .. تامر أمين يوجه رسالة جريئة لـ نيللي كريم

علق الاعلامي تامر أمين، على تصريحات الفنانة نيللي كريم، الأخيرة بشأن الزواج، معبرا عن تقديره واحترامه لها.

وأضاف أمين، مقدم برنامج اخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء الأربعاء، أن :”ده اعلان عروسة ومش مواربة الباب دي فتحت الباب على البحري كده للزواج، ويا سعده يا هناه اللي هيتجوز نيللي دي مؤدبة وجميلة وحلوة”.

وتابع تامر أمين، ان :” الزواج حاجة مش عيب ولا حرام، و مافيش جرام زيادة، و تصريحاتها الأخيرة عن زيجاتها قلبت مواقع التواصل الاجتماعي”.

صدى البلد