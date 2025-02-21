“بيتزا التمر” تُزيّن قائمة دومينوز السعودية

أعلنت شركة الآمار الغذائیة “دومینوز السعودیة” عن إطلاق منتج “بیتزا التمر” في حفل أقامته في مدینة الریاض یوم الإثنین الموافق 17فبرایر 2025.

ویأتي إطلاق “بیتزا التمر” ضمن جھود الشركة المتواصلة لإدخال المنتجات الوطنیة إلى قائمتھا، حیث تستھدف دومینوز بیتزا تقدیم نكھات سعودیة مبتكرة من خلال طرح أنواع بیتزا جدیدة تحمل طابعاً محلیاً، وتعد “بیتزا التمر” أولى ھذه النكھات التي تم تطویرھا باستخدام تمر من نوع خلاص، ویعد إطلاق المنتج ھو بدایة لمجموعة إطلاقات متنوعة لإضافة النكھات السعودیة في قائمة الطعام الدائمة للشركة.

الجدیر بالذكر بأن منتج “بیتزا التمر” كان ثمرة التعاون بین دومینوز السعودیة والمركز الوطني للنخیل والتمور وشركة مؤثر للخدمات التسویقیة وخضع لاختبارات وتطویر من قبل الشیف السعودي عبدالعزیز المطوع وفریق عمل سعودي مكون من خبراء ومختصین في جوانب الطھي وتطویر الأطباق.

جريدة المدينة