ليفربول يخرج بنقطة من معركة أستون فيلا

أضاع ليفربول فرصة توسيع فارق الصدارة مع مطارده آرسنال، عندما سقط في فخ التعادل مع مضيفه أستون فيلا 2-2 مساء الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول كل من محمد صلاح (29) وترينت ألكسندر أرنولد (61)، فيما أحرز هدفي أستون فيلا كل من يوري تيليمانز (38) وأولي واتكينز (45+3).وبهذا التعادل، يرفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن آرسنال، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 39 نقطة في المركز التاسع.

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