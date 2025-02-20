أطعمة على مائدة الإفطار في رمضان قد ترفع ضغط الدم

يحرص الصائمون على بدء إفطارهم بأطعمة مغذية تعينهم على الصيام وتساعدهم في الحفاظ على صحتهم، خاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم.

قد تؤثر اختيارات مرضى ارتفاع ضغط الدم الغذائية بشكل كبير على مستويات الضغط لديهم، ما قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كشف خبراء التغذية عن نوعين من الطعام يجب تجنبهما على الإفطار لضمان استقرار ضغط الدم. وفقًا لما ذكرته أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية (BHF) فيكتوريا تايلور عبر موقع Heart Matters، فإن النظام الغذائي هو أحد الأدوات المهمة للتحكم في ضغط الدم.

النوع الأول الذي يجب تجنبه هو الخبز الأبيض، إذ توصي تايلور باستبداله بالخبز المصنوع من القمح الكامل عند الإفطار، لأن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، والشوفان، والخبز الكامل تحتوي على كميات أكبر من الألياف والعناصر الغذائية مقارنة بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز. وأوضحت أن زيادة تناول الألياف، خاصة القابلة للذوبان مثل “بيتا جلوكان” الموجودة في الشوفان، يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

ولتعزيز كمية الألياف في النظام الغذائي، يمكن تناول الفاصوليا، العدس، المكسرات، البذور، الفواكه والخضروات، حيث تساهم هذه الأطعمة في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

أما النوع الثاني الذي يجب الحذر منه، فهو منتجات الألبان كاملة الدسم، حيث يُفضل اختيار الحليب نصف منزوع الدسم أو الزبادي الطبيعي قليل الدسم، لأن الألبان عالية الدسم قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

لذا، مع موائد الإفطار الرمضانية، يُنصح مرضى ضغط الدم بالاهتمام باختياراتهم الغذائية واستبدال الأطعمة الضارة بخيارات صحية تساهم في الحفاظ على صحتهم خلال الشهر الكريم.

العين الاخبارية