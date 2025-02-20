السعودية تحظر بث صلوات التراويح بالمساجد عبر وسائل الإعلام

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، تعليمات خاصة بشهر رمضان الكريم، وتشمل منع استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات التراويح، ومنع نقل أو بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.وفق واس.

كما أكدت الوزارة، على أهمية التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة، وتوجيه المصلين بالالتزام بالآداب الشرعية داخل المساجد.

وأوضحت أن هذه الإجراءات هدفها حفظ قدسية المساجد وأجواء العبادة، وضمان عدم التشويش على المصلين.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على توفير بيئة مناسبة للعبادة، والحفاظ على سلامة المصلين، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية تتسم بالخشوع والسكينة.

وتحرص وزارة الشؤون الاسلامية على إصدار التوجيهات قبيل شهر رمضان من كل عام، اتنظيم الأنشطة الدينية في المساجد، وتوفير الأجواء الملائمة للمصلين لأداء عباداتهم .

من جهة ثانية، قال رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس “إننا حريصون على الجودة والإتقان في تقديم الخدمات والمبادرات والبرامج، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الرقمنة في الخطة التشغيلية لشهر رمضان؛ مؤكدًا أن الخطة التشغيلية لشهر رمضان ستسهم في تحسين تجربة المعتمرين وزائرى الحرمين خلال الشه الفضيل .

اليوم السابع