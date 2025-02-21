اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية .. الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال (الجبهة الثورية)

إتخذت الأمم المتحدة من يوم ٢٠ فبراير – ٢٠٢٥م يومًا دوليًا للتأمل في قضايا العدالة الإجتماعية، وبحث سبل تساوي حقوق الشعوب أمام القانون الدولي ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، ويأتي هذا اليوم في وقت دقيق من تاريخ السودان، والذي يمر بحرب وجودية تقف من خلفها وتمولها حكومات الإستعمار الإستيطاني التي تعمل جهرًا علي تفكيك النسيج الإجتماعي السوداني.

يواجه الشعب السوداني اليوم الكثير من المؤامرات التي تُحاك ضد وجوده، وتسعى جهات داخلية وخارجية لتقسيم هذه البلاد ومحو تاريخها من سجلات افريقيا والعالم، ولكن شعبنا العظيم إستشعر تلك المخاطر ونهض متحدًا لمقاومة مخططات المستعمرين والمتمردين، وتخليد التاريخ، وقد إستبسل الجميع علي خط الدفاع الوطني مع أبطال القوات المسلحة والقوات المساندة لها من أجل تحرير السودان.

قيادة الحركة الشعبية-شمال تدعو الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية لتسجيل إداناتها لإنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها ومساندة شعب السودان في كفاح البقاء والتحرر، وهنالك معلومات توثق فظائع مليشيا الدعم السريع المتمردة، وتظل الحقيقة أن تحقيق العدالة الإجتماعية يتطلب محاسبة ممولي الإرهاب وضمان نفاذ القانون والوصول إلي سودان السلام والتنمية والمواطنة المتساوية.