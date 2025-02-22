القوة المشتركة تصدر توجيهات إعلامية بخصوص المعارك القادمة في دارفور

أصدرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، عدداً من الموجهات حول التغطيات والمتابعات الإعلامية لتحركات القوات المسلحة والقوة المشتركة خلال المرحلة القادمة

:وفيما يلي تورد سونا نص الموجهات

داعمي القوات الرفاق/ الرفيقات الاعزاء و العزيزات

السلام عليكم و رحمة الله

كما تعلمون جميعآ أنه في الفترة القادمة ستكون هنالك تحركات للقوات المسلحة و القوة المشتركة في مختلف المحاور في ولايات ، دارفور و كردفان

و عليه نرجو من جميع الرفاق و الرفيقات و داعمي القوات المسلحة و المشتركة خلال الفترة القادة الالتزام بالآتي:

– السرية التامة لتحرك القوات وعدم التصوير و نشر المتحركات في الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

– ممنوع تحديد مسارات واتجاهات المتحركات او كشف الأهداف العسكرية لقواتنا المسلحة والمشتركة وترك الامر لجهات الاختصاص في القيادة والسيطرة.

– يمنع نشر الفيديوهات والصور الحية قبل انتهاء المعارك إلا بعد بيان أو اعلان من الناطق الرسمي للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح او القوات المسلحة.

– ممنوع تعريف قادة المتحركات و العمليات في الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

يمنع التسابق الاعلامي للاعلان عن تحرير منطقة او نفيه إلا بعد التأكيد من مكتب الإعلام للقوة المشتركة او الناطق الرسمي للقوات المسلحة.

عدم نشر الفيديوهات إلا بعد الفحص و التدقيق الشديد للتأكد من خلوها من أية بيانات حساسة او اخطاء.

ممنوع نشر صور الشهداء في الميديا او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عدم الاستعجال في نشر أخبار المعارك في الميديا قبل انتهاء المعارك رسميآ

تجنب الشائعات والاكاذيب التى تؤدي إلى كشف الاهداف العسكرية للقوات.

ممنوع نشر أية معلومات ذات طابع استخباراتي في الميديا و وسائل التواصل الاجتماعي، و يجب إرسالها لجهات الاختصاص بدلآ من توزيعها في العام.

إلتفاف الجميع حول المنصات الإعلامية للقوة المشتركة و الناطقين الرسميين للقوات المسلحة و المشتركة.

و لكم تعظيم سلام ودوام الصحة و حفظ الله قواتكم الباسلة و هي تدافع عن الأرض و العرض و تذود عن حياض الوطن