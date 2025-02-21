حل مؤقت لأزمة جماهير الهلال في كلاسيكو اتحاد جدة

لجأت جماهير الهلال إلى فكرة مؤقتة لحل الأزمة التي تعاني منها قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد الاتحاد.وتستعد جماهير الهلال لحضور مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، السبت المقبل، على ملعب الإنماء، في الجولة ال21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن جماهير الهلال تواجه أزمة حقيقية، حيث لم تنجح في شراء سوى تذاكر مربعين فقط من التذاكر المتاحة بمبلغ 300 ريال.ولم تنجح جماهير الهلال سوى في إنهاء حجز تذاكر الدور الثالث التي تبلغ قيمتها 30 ريالا، والتي تبلغ نسبتها 25% من إجمالي المتاح لهم.

وأوضحت الصحيفة أن جماهير الهلال ستلجأ إلى عمل “بانر” صغير بدلا من عمل تيفو كامل، في ظل ضعف الإقبال على شراء التذاكر.

وقد يتطور الأمر إلى إلغاء “البانر” أيضا بحسب ما كشفت عنه الصحيفة، حال فشلت جماهير الهلال في حجز عدد أكبر من المقاعد خلال الساعات المقبلة.

ويحق لنادي الاتحاد طرح التذاكر المخصصة لجماهير الهلال للبيع حال عدم شرائها بشكل كامل لجماهير “العميد”، في تمام الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وفقا لما كشفت عنه الصحيفة.

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