صلاح يتفوق على موسم رونالدو التاريخي

حافظ المصري محمد صلاح على تألقه المستمر منذ بداية الموسم الحالي، وذلك رغم تعثر فريقه ليفربول بالتعادل مع مضيفه أستون فيلا (2-2)، أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.الدولي المصري سجل الهدف الأول للريدز، قبل أن يصنع الثاني لترينت أليكسندر أرنولد، والذي كان سببا في خروج فريقه بنقطة التعادل.

وأشارت إذاعة “توك سبورت” إلى وصول صلاح لهدفه الـ24 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة خلال 26 مباراة.وأفادت بأن صلاح نجح في تجاوز أفضل سجل مساهمات تهديفية للبرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد، في أفضل مواسمه بالبريميرليج.

وشهد موسم 2007-2008 وصول رونالدو إلى 37 مساهمة تهديفية، ما بين الصناعة والتسجيل، لكن صلاح وصل حتى الآن إلى 39 مساهمة، مع تبقي الكثير من المباريات على نهاية الموسم الحالي.

وأحرز كريستيانو رونالدو في ذلك الموسم 31 هدفا، فيما قدم 6 تمريرات حاسمة رفقة مانشستر يونايتد.

ويأمل نجم ليفربول في محاكاة موسم رونالدو على صعيد الألقاب، والذي توجه الأخير بقيادة مانشستر يونايتد للفوز بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، قبل حصد الكرة الذهبية.

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