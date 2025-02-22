السنجلة أحلى ولا الزواج .. نيللي كريم تكشف عن رأيها بخصوص الارتباط مجددًا

تصدرت الفنانة نيللى كريم مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحاتها بشأن إمكانية الإرتباط مجددًا .

وقالت نيللى كريم خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش أن البقاء بدون زواج شيء جيد ولكن الزواج أيضًا شيء جيد ، مؤكدة أنها حاليًا لا تفكر فى الإرتباط وأن الأمر به صعوبة إلا إذا قابلت الشخص المناسب.

وأضافت نيللى كريم : أنها بتعتبر جميع اختياراتها فى الإرتباط كانت غير موفقة وأنها تتمنى الإرتباط بشخص خارج الوسط الفني .

وتشارك الفنانة نيللي كريم فى الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “إخواتي”وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، كندة علوش ، روبي، جيهان الشمارجي، والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد أن قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي”، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

صدى البلد