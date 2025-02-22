مدرب إنتر ميامي يثور رغم الفوز.. وميسي يُسكت المشككين

وجه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، صفعة قوية على جميع المشككين في قدراته وإمكانياته اللا متناهية، من خلال الرد بطريقته وهوايته المفضلة تسجيل الأهداف.

شككت وسائل الإعلام الأمريكية ومنافس إنتر ميامي فريق سبورتينج كانساس سيتي، بأن ميسي قادر على اللعب في أجواء ممطرة وثلجية.

ووفقًا لما ذكره موقع «talkSport»، فإن ميسي جاء رده سريعًا من خلال المشاركة في المباراة الافتتاحية لـ وفريقه وسجل أول أهدافه في العام الجديد.

وكانت التقارير تشير إلى تغيب ميسي عن تلك المواجهة بسبب درجات الحرارة تحت الصفر، وبعدها قرر اتحاد الكونكاكاف تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب تحذيرات العواصف الشتوية المتعددة التي توقعت تساقط ما بين خمس إلى سبع بوصات من الثلوج في مدينة كانساس سيتي يوم الثلاثاء.

وسجل ميسي هدفه الأول في العام الجديد 2025، أمام سبورتينج كانساس سيتي، في الدقيقة 55 ليرد بذلك على جميع المشككين والمنتقدين له.

وكان فريق سبورتينج كانساس سيتي، قد استفز ميسي بنشر صورة له على ملعبهم بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها: «لا مفر الآن».

ومن جانبه، قال خافير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «أنا فخور للغاية لأنني أعتقد أنه من المستحيل اللعب في هذه الظروف».

وأضاف: «الظروف ليست إنسانيًا، كما تعلمون، لذلك أنا فخور جدًا لأنهم قدموا لي 100% بكل شدة، وبكثير من الموقف، لذلك نحن سعداء».

المصري اليوم