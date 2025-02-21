من هم قادة الدول العربية الذين جمعتهم الرياض في «لقاء ودي»؟

اجتمع قادة الدول العربية في الرياض الجمعة قبل أيام من اجتماع القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة 4 مارس المقبل، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وجاء اللقاء في سياق «اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة، وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

شارك في اللقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، ومستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد.

يأتي هذا اللقاء في سياق يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه سيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية.

ووصف بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الاجتماع بـ«لقاء ودي أخوي».

تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم ٤ مارس ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة.

وقد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

المصري اليوم