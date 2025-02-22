«الشهامة والرجولة».. فيفي عبده توجه رسالة للسيسي لهذا السبب

وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة ودعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موقفه من دعم سكان قطاع غزة ودعمه وعمله لأن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن، وكذلك دعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية بالقطاع وعودة الأمن، تمهيدًا لإعادة الإعمار، باعتبارها الحكومة الموحدة المسؤولة عن إعادة الاستقرار بغزة وباقى الأراضي الفلسطينية.

وقالت فيفي عبده في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «الرسالة دي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يحفظك لينا ويحفظ جيشك، وشعبك كله من الصغير للكبير، أنا بقول لحضرتك كتر ألف خيرك ودا مش جديد عليك الشهامة والرجولة، وموقفك اللي عملته مع غزة، ربنا يديك الصحة ويحفظك لينا، ودايمًا عمّار يا مصر».

المصري اليوم