تفاصيل القبض على متهم سادس في قضية الاعتداء على فتاتين سودانيتين بالهرم

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة اليوم الجمعة، القبض على متهم سادس في قضية الاعتداء على فتاتين سودانيتين بمنطقة فيصل، بعد تحريات موسعة أجرتها مباحث قسم شرطة الهرم.

وأمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار هاني شتا، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، بحبس المتهم الجديد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ظل استمرار استجواب المتهمين الآخرين وجمع الأدلة الفنية حول الجريمة.

قالت مصادر قضائية إن النيابة لا تزال تنتظر نتائج التقارير الفنية التي ستحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الفتاتان قد تعرضتا لاعتداء جنسي، وهي نقطة جوهرية في توجيه الاتهامات لمرتكبي الواقعة.كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين الـ5 الذين تم القبض عليهم في وقت سابق، هم من ذوي السوابق الإجرامية، وقد تم تحديدهم من خلال شهود العيان وكاميرات المراقبة في محيط مكان الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن الجناة لاحقوا الفتاتين حتى سطح إحدى العمارات المهجورة، حيث وقعت الجريمة.بدأت الواقعة عندما تلقت شرطة الهرم بلاغًا من أحد أقارب الفتاتين، يفيد بتعرضهما لاعتداء من قبل مجموعة من الشباب، وعلى الفور بدأت فرق البحث الجنائي، بقيادة الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، في جمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم.

وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين الـ5 الرئيسيين خلال الأيام الماضية، بينما واصلت التحريات ملاحقة مشتبه به سادس، حتى نجحت في ضبطه أمس.وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم السادس كان له دور في استدراج الفتاتين إلى موقع الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرار حبسه على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضه مجددًا للنظر في موقفه القانوني بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.أكدت المصادر أن النيابة ستعتمد بشكل أساسي على الأدلة الفنية، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي، التي ستكشف مدى وقوع الاعتداء الجنسي، وهو ما سيحدد مصير المتهمين قانونيًا.

المصري اليوم