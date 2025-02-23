ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تخطف الأنظار بالأبيض

خطفت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني الأنظار بإطلالتها الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اختارت اللون الأبيض الطحيني.

واختارت الجميلة الشابة تصميماً ضيّقاً لافتاً بعيداً من المبالغة، معتمدةً على الأناقة المينيمالية التي تتصدّر الصيحات هذا الموسم. وتميز التصميم بحمّالات رفيعة، وشق مرتفع في الجزء السفلي، وهو ما زاده حيويةً.

وغالباً ما تفضّل رومي الأزياء البسيطة والراقية بألوان هادئة لإبراز جمالها الطبيعي، وكثيراً ما تضيف بعض الإكسسوارات والمجوهرات الناعمة إلى إطلالاتها التي تجمع بين الجاذبية والفخامة التي تبرز أنوثتها الراقية.

مَن هي رومي القحطاني؟

من مواليد مدينة الرياض عام 1995.

حاصلة على إجازة في طب الأسنان.

حصدت لقب ملكة جمال السعودية في عام 2021.

نالت لقب ملكة جمال العرب في عام 2022.

شاركت في مسابقات جمال عدة، منها: ملكة جمال الوحدة العربية، ملكة جمال الشرق الأوسط، ملكة جمال العالم العربي، وملكة جمال آسيا.

ناشطة في مجالات البيئة والقضايا الاجتماعية وتمكين المرأة.

تشجّع نادي النصر السعودي.

مجلة لها