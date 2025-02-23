سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجرأة في عيد ميلادها

تألقت النجمة سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة وجريئة في عيد ميلادها الذي يُصادف اليوم (الجمعة)، مشاركةً متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجلسة التصويرية الخاصة بالمناسبة بعدسة المصوّر كفاح بلاني.

وأطلّت الفنانة اللبنانية بفستان من توقيع Maison MIRAL بكتف واحدة، تميّز باللون الأسود مع حدود بيضاء من الياقة إلى الجانب الذي بدا لافتاً بفُتحة علوية، وشق سفلي مرتفع جداً.

ونسّقت سيرين فستانها مع سوار يد عريض مرصّع بالماس، وأكملت إطلالتها التي نسّقها الستايلست جورج شمعون، بحذاء أسود ذي كعب عالٍ وأربطة.

ومن الناحية الجمالية، تألقت سيرين وبأنامل مصفّف الشعر روني جبريني بتسريحة الشعر الأسود الناعم بفرق في المنتصف، مع خصلات متموجة منسدلة بشكل رئيس على الكتف وخلف الظهر.

ورفعت من مستوى الجرأة تناسقاً مع اللونين الأسود والأبيض، من خلال أحمر شفاه قوي وحاد، وسحب كل عين بخط رفيع إلى الأقصى، بيد خبيرة الجمال زينة إبراهيم.

وتلقت سيرين عبد النور التهاني من العديد من الفنانين والمشاهير، على غرار هبة طوجي وإلسا زغيب وداليدا خليل…

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