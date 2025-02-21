الخسارة..! بعد الطرد.. كم مباراة سيغيب فيها دوران عن النصر؟

خطف الكولومبي جون دوران مهاجم النصر، الأنظار بعد مباراة الاتفاق في دوري روشن، لكن هذه المرة ليس بسبب أهدافه، وإنما للطرد الذي تعرض له.وغادر دوران، مباراة الاتفاق مطرودًا بالدقيقة (90+3) في الخسارة أمام الاتفاق (2-3)، الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال فهد المرداسي، المحلل التحكيمي لقنوات “SSC” السعودية:

“طرد جون دوران صحيح، لأنه أمسك عبد الإله المالكي باليد اليمنى وضربه باليسرى”.وأضاف: “أتوقع أن يتم إيقاف دوران لأكثر من مباراة؛ لأن الحكم منحه بطاقة حمراء مباشرة، بالإضافة إلى أن هذا سلوك مشين”.

ويخوض النصر، مباراته المقبلة ضيفًا على الوحدة، الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ22 من دوري روشن، قبل أن يستضيف العروبة، يوم الجمعة بالجولة الـ23.

وفي حالة إيقاف دوران لأكثر من مباراتين، سيغيب أيضًا عن مباراة الديربي أمام الشباب، في الجولة الـ24، يوم 7 مارس/آذار المقبل.

يُذكر أن دوران شارك مع النصر في 3 مباريات بدوري روشن السعودي للمحترفين، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف بأول مباراتين، قبل أن يتعرض للطرد في الثالثة.

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