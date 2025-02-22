كيف تكتشف تطبيقات التجسس على هاتفك؟

تشكل تطبيقات التجسس التي تراقب رسائلك الخاصة وصورك ومكالماتك الهاتفية وموقعك في الوقت الفعلي بشكل سري ومستمر، مشكلة مستمرة لمستخدمي أندرويد .

ويمكن أن يساعدك هذا الدليل في تحديد وإزالة تطبيقات المراقبة الشائعة من هاتف أندرويد الخاص بك.

برامج مراقبة

غالبًا ما يتم بيع تطبيقات التجسس الموجهة للمستهلكين تحت ستار برامج مراقبة الأطفال أو تتبع الأسرة، ولكن يشار إليها باسم “stalkerware” و”spouseware” لقدرتها على تتبع ومراقبة الشركاء أو الأزواج أيضًا دون موافقتهم.

ويتم تنزيل تطبيقات التجسس هذه من خارج متجر تطبيقات Google Play، وزرعها على الهاتف دون إذن الشخص، وغالبًا ما تختفي من الشاشة الرئيسة لتجنب الاكتشاف.

وتعتمد هذه التطبيقات على إساءة استخدام ميزات أندرويد للتجسس على جهاز شخص ما.

تحقق من جهازك

يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان جهاز أندرويد الخاص بك معرضًا للخطر بسرعة وسهولة.

لكن قبل أن تبدأ، من المهم أن يكون لديك خطة أمان جاهزة، وضع في اعتبارك أن إزالة برامج التجسس من هاتفك قد تنبه الشخص الذي زرعها، مما قد يؤدي إلى خلق موقف غير آمن.

ومن أول العلامات أنك قد تلاحظ أن هاتفك يتصرف بشكل غير عادي، أو يعمل بدرجة حرارة أعلى أو أبطأ من المعتاد، أو يستخدم كميات كبيرة من بيانات الشبكة، حتى عندما لا تستخدمه بنشاط.

في هذه الحالة، يمكنك التأكد من تمكين Google Play Protect، وهي ميزة أمان في هواتف أندرويد، وتعد إحدى أفضل الضمانات للحماية من تطبيقات أندرويد الضارة من خلال فحص التطبيقات التي تم تنزيلها من متجر تطبيقات غوغل والمصادر الخارجية بحثًا عن علامات نشاط ضار محتمل.

كذلك، يمكنك التحقق مما إذا كانت خدمات إمكانية الوصول والأذونات قد تم تغييرها، فبرامج المطاردة تعتمد على الوصول العميق في جهازك للوصول إلى البيانات.

وهنا، يجب أن تكون حذرًا إذا رأيت تطبيقًا لا تعرفه ولم تقم بتنزيله، أو يحمل اسمًا غامضًا ومبهمًا، مع العلم أنك قد لا ترى أيقونة تطبيقات التجسس هذه على الشاشة الرئيسة، لكنها ستظل تظهر في قائمة تطبيقات جهاز أندرويد الخاص بك.

وإذا تم زرع برنامج تجسس على هاتفك، فهناك احتمال كبير أن يكون هاتفك غير مقفل أو غير محمي أو أن قفل الشاشة قد تم تخمينه أو تعلمه.

ويمكن أن تساعد كلمة مرور شاشة القفل الأقوى في حماية هاتفك من المتسللين، كما يجب عليك حماية البريد الإلكتروني والحسابات الأخرى عبر الإنترنت باستخدام المصادقة الثنائية كلما أمكن ذلك.

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