حركة العدل والمساواة تنعي الحاجة /فاطمة شريف إبراهيم

نعي أليم

قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية ،الحاجة/ فاطمة شريف إبراهيم،عمة الأستاذ /محجوب حسين إبراهيم مستشار رئيس الحركة لشؤون الإعلام التي توفيت يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بالفاشر اثر سقوط دانة أطلقتها مليشيا الدعم السريع على منزلها.

وتتقدم قيادات وعضوية الحركة بصادق التعازي و المواساة للأستاذ/ محجوب حسين والى أسرة الفقيدة و ذويها ، سائلين الله أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء.

نسأل الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون