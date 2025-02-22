بصمة مغربية تنهي قمة الأهلي والزمالك بالتعادل

فرض التعادل كلمته على مواجهة الأهلي وضيفه الزمالك 1-1 مساء السبت في ستاد القاهرة في قمة الجولة 15 للدوري المصري.

سجل المغربي أشرف بن شرقي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 74 بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 60 بينما تعادل مواطنه محمود بنتايك لصالح الزمالك في الدقيقة 84.ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 33 نقطة متصدرا الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو برصيد 28 نقطة.

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