الاتحاد يقسو على الهلال.. ويبتعد بصدارة دوري روشن

حقق اتحاد جدة، فوزا كبيرا على ضيفه الهلال، بنتيجة (4-1)، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، مساء السبت، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.وبهذا الانتصار، ابتعد الاتحاد بصدارة البطولة، برصيد 55 نقطة، متفوقا على الهلال الوصيف، بفارق 7 نقاط، حيث تجمد رصيد الزعيم عند 48 نقطة.

وسجل رباعية الاتحاد، حسن كادش (29) والهولندي ستيفن بيرجوين ثنائية (45 و51) والفرنسي كريم بنزيما (86).فيما سجل هدف الهلال الوحيد، المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو (23).

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