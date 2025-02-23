ما أسباب وأعراض ضعف الذاكرة لدى كبار السن؟

كشف فلاديمير مارتينوف طبيب الأعصاب الروسي أن نشاط الدماغ ينخفض ​​مع التقدم في السن، وينتج عن ذلك ظهور أمراض الأوعية الدموية ونقص الفيتامينات وفقدان الذاكرة لدى كبار السن.

وتابع: “ينخفض حجم ونشاط الدماغ مع التقدم في السن ويمكن أن يؤثر على الذاكرة، وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف: “كما أن الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وارتفاع مستويات ضغط الدم لدى كبار السن تؤدي أيضا إلى مشكلات الذاكرة”، وفقا لصحيفة “نوفوستي” الروسية.

وقال: “كما أن الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية غالبا ما يعانون من ضعف الذاكرة والخرف في سن الشيخوخة وفقدان الذاكرة وضعف واضطراب الكلام”.

ويقول: “يعاني كبار السن غالبا من نقص الفيتامينات، ما يؤثر على عمل الجهاز العصبي والذاكرة، لذلك يلاحظ ضعف الذاكرة لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية مثل أدوية خفض مستوى ضغط الدم أو الأدوية المنومة، وقد يكون هذا من الآثار الجانبية”.

وأيضا يمكن أن تؤثر العزلة عن الآخرين والقلق على مستوى الذاكرة.

مصراوي