شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني “للبايرة” و “الصبجة” وتثير سخرية الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث لللفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, أثار سخرية الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة برنامج “نجوم الغد”, وهي تغني مع أحد نجوم السوشيال ميديا البارزين.

ورددت المطربة مع نجم السوشيال ميديا المعروف بأغنياته الساخرة أغنية تحمل مصطلحات عامية مثل (يا بايرة ويا صبجة).

جمهور مواقع التواصل وخلال تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, انقسم إلى قسمين منهم من هاجم المطربة الشابة بمشاركتها في ترديد مثل هذه العبارات خصوصاً وأنها نجمة مجتمع ومطربة عرف عنها الالتزام التام.

بينما ترى الفئة الثانية أن الفنانة شاركت نجم السوشيال ميديا الأغنية كنوع من المزاح ولا حرج في ذلك وهو أمر لا ينقص من قيمتها ومكانتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين