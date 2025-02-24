أسطورة لا تتوقف.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هدفاً وصنع آخر فى مرمى مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي، وليقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية وليرتفع رصيد الريدز الى 64 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن ارسنال الذي سقط على أرضه امام وست هام بهدف دون رد السبت، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وتمكن الملك المصري من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط نفسه ليحقق أرقاماً قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب شبكة “سكواكا ” للاحصائيات “أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 40 هدفًا أو أكثر في موسمين مختلفين، 42 في موسم 2017/18 (32 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة) و 40 في موسم 2024/25 (25 هدفًا، 15 تمريرة حاسمة).

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 51 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2024/25، حيث سجل 30 هدفًا وساهم بـ 21 تمريرة حاسمة في 38 مباراة فقط.

ويعد صلاح أكثر لاعبي ليفربول مساهمة في الأهداف ضد مانشستر سيتي بتاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 6 بإجمالي 15 هدفا.

وبصفة عامة، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في جميع البطولات إلى 30 هدفا، بينما قدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبحسب شبكة ” أوبتا” للاحصائيات سجل محمد صلاح 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة ويشترك معه كيفن فيليبس في 1999-2000 وهاري كين في 2022-23.

وسجل الفرعون المصري هدفه رقم 241 مع ليفربول ليعادل رقم هودجسون.

وحقق صلاح الذي يحتل الآن المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور، خلف روجر هانت وإيان راش فقط، هذا الإنجاز في 287 مباراة مع الريدز.

صحيفة البيان