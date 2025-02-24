حركة العدل والمساواة السودانية تهنئ القوات المسلحة وابطال المشتركة والشعب السوداني بفك حصار الابيض

تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بالتهنئة للامة السودانية بمناسبة الانتصار الكاسح الذي حققته قواتنا المسلحة الابية والقوات المشتركة الباسلة والقوات المساندة لها بفك الحصار الغاشم الذي ضربته مليشيا الدعم السريع حول مدينة الابيض الصامدة واقتران متحرك القوات المسلحة والقوة المشتركة ومتحرك الصياد مع قوات الهجانة بمدينة الابيض.

ان هذا الانتصار الباهر سطره ابطال القوات المسلحة وقوات حركة العدل والمساواة السودانية وابطال هيئة العمليات والمستنفرين والتشكيلات المساندة مقدمين تضحيات جسام فهزموا قوات المليشيا في القرى والمناطق حول مدينة الابيض و على امتداد الطريق بين الرهد والابيض.

هذا النصر الكاسح يأتي معززاً للانتصارات الكبيرة في محاور وجبهات القتال المختلفة، واسترداد القطينة والسديرة وعدد من مدن شمالي ولاية الجزيرة، وكذلك الحاق هزيمة كبيرة بالعدو في محور الدلنج كادوقلي ومحاور شرق النيل والخرطوم والفاشر الصامدة.

تمثل هذه الانتصارات رداً حاسماً على المتآمرين ضد الوطن في نيروبي، وتقف شاهد على قدرة القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة على حماية ارض الوطن وسيادته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

هذه الانتصارات يمهرها جنودنا بالدماء والارواح، واذ تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بالتهنئة للامة فانها تتقدم بالمواساة لاسر الشهداء الذين ارتقت ارواحهم في هذه المعارك سائلين الله ان يتقبلهم قبولاً حسناً.