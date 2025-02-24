بعد جهود حثيثة لإنقاذه بذلها فريق مختص من قوات حماية الحياة البرية نفوق أحد الحيتان النادرة قبالة شاطئ دنقناب – صورة

تم رصد وجود حوت من الحيتان التى تعيش في المياه العميقة علي الساحل بالبحر الاحمر داخل خليج دنقناب بالقرب من الساحل عالقا بمنطقة ضحلة ويشير الخبراء الى وجود هذا النوع من الاحياء البحرية في المناطق الضحلة دليل علي وجود أسباب أثرت علي بيئته الأصلية بالمياه العميقة مما ادي الي إنتقاله الي المياه الضحلة علي الشاطي وبالتالي وجودة بالمياه الضحلة يحد من حرية حركته مما يجعل حياته مهددة بالخطر

من جهته وجه السيد مدير عام قوات حماية الحياة البرية الفريق شرطة/ عصام الدين جابر حقار بتحرك فريق من المختصين بقوات حماية الحياة البرية بالتعاون مع الخبراء و الجهات المهتمة بالبيئة البحرية لموقع الحدث لدراسة هذه الحادثة والتعامل معها بإعادة الحوت الى بيئته وعلى الفور توجه فريق الإنقاذ الى الموقع بقيادة مدير المحميات البحرية الرائد شرطة/ مصطفى محمد عمر ومدير الشؤون العامة الرائد/ مجدى محمد خليفة ومدير محمية دنقناب الرائد شرطة أنور إبراهيم أحمد ومدير محمية سنقنيب الرائد عمر على محمد برفقة البروفيسور شيخ الدين محمد الأمين مدير مشروع تعزيز المحميات البحرية (عميد كلية علوم البحار السابق) ودكتور الأمين محمد الأمين من محطة أبحاث أسماك البحر الأحمر وعند وصول الفريق الى موقع الحدث تعذر إنقاذه بعد مفارقته للحياة فى ظل الظروف القاسية التى عاشها

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة بأنه تم التعرف على نوع الحوت وهو من فصيلة ما يسمى بالحوت الزعنفى وقد تم أخذ قياسات لدراسة حالته ومن ثم العمل على تحنيطه ووضعه بمتحف كلية علوم البحار جدير بالذكر أن تحرك الفريق تم بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة فى منظمة الصندوق الدولى للرفق بالحيوان وتحت إشراف مدير عام قوات حماية الحياة البرية .

المكتب الصحفي للشرطة