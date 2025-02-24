القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تهنئ بالانتصارات المتتالية للقوات المسلحة

تهنئ القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالانتصارات المتتالية للقوات المسلحة والقوة المشتركة في عدد من المحاور ابتداءا من النيل الأبيض وتمكن القوات المسلحة والقوة المشتركة من فك حصار مدينة الأبيض.

واضافت القوة المشتركة في بيان تهنئة أصدرته الأحد : “وبذلك أصبح فك حصار الفاشر بات قريبا جدا والزحف نحو المدن الاخري لتحريرها من المليشيا ،والتي يعاني فيها المواطن من الإنتهاكات ونقص في المواد الغذائية والأدوية .