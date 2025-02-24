مكة محمد صلاح تشارك في مسلسل كامل العدد

كشف المخرج خالد الحلفاوي حقيقة مشاركة مكة ابنة محمد صلاح لاعب نادى ليفربول، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني 2025.

وأكد خالد الحلفاوي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الطفلة مكة محمد صلاح تشارك بالفعل في الجزء الثالث من المسلسل.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، خلال الأيام الماضية، من موقع تصوير الجزء الثالث من مسلسل “كامل العدد”، وهم يجرون مكالمة فيديو مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح.

صدى البلد