شاهد بالفيديو.. “البرهان” يكسر “البروتوكول” الأمنى.. يذهب لأداء واجب العزاء في شاعر الجيش ويدخل على والدة الشهيد داخل غرفتها ليواسيها في فقدها

حرص رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, على أداء واجب العزاء في فقيد القوات المسلحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام قائد الجيش, بكسر البروتوكول الأمنى, بزيارته لسرادق عزاء المساعد محمد علي, رغم الظروف الأمنية الغير مستقرة.

كما حرص “البرهان”, على زيارة والدة الشهيد شارع الجيش, داخل غرفتها ليواسيها في فقدها الجلل, لتقابله والدة الراحل بصبر كبير وهي تهتف “جيش واحد واحد شعب واحد”.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن شاعر الجيش, كان قد توفي إثر حادث حركة الأسبوع الماضي, تاركاً حسرة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين