شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تصرخ وتتفاعل بشكل هستيري أثناء تقديمها أغاني “المغارز” في حفل خاص وساخرون: (رداحة وصفاقة وجاية تصفي حساباتها في الحفلة)

أثارت مطربة سودانية, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة المثيرة للجدل ظهرت وهي تصرخ وتتفاعل بشكل هستيري وذلك أثناء تقديمها وصلتها الغنائية في حفل خاص.

المطربة تغنت ببعض الأغنيات الهابطة مع إشارات وتلميحات داخل الأغنية وهو ما يعرف بغناء “المغارز”, حسبما وصف الجمهور.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد قابل الكثير منهم تصرف الفنانة بسخرية كبيرة, حيث كتب إحدى المعلقات: (رداحة وصفاقة وجاية), ليرد عليها معلق ساخر: (شكلها جاية تصفي حساباتها في الحفلة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين