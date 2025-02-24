ألق رمضان في نفوس أهل السودان

أقبل على الأمة الاسلامية شهر رمضان شهر البركة والرحمة والعتق من النار.

ويحمل رمضان للأمة من الخيرات ما لا يعد ، منها ما هو زاد لهم في الحياة الدنيا ومنها في الآخرة يوم يقوم الأشهاد.

فعند المسلمين الأوائل هو شهر الفتوحات الكبرى وعلى رأسها بدرا وفتح مكة وحطين وعين جالوت وغيرها كثير ، وهو شهر ينتظره الصالحين أشهرا يدعون بدعاء (اللهم بلغنا رمضان ) ويدعون أشهرا بعده (اللهم تقبل منا رمضان).

ولرمضان عند أهل السودان شجن خاص ينتظرونه بالتحضيرات ويستقبلونه بالتراحم على الفقراء والمساكين ويعيشونه بالموائد الجامعة التي يلتقى فيها الأحباب والأرحام والجيران في الطرقات وساحات المساجد والمستشفيات ومراكز الإيواء وحتى المنتزهات ، ولموائد رمضان في الطرقات ألق وبريق و معان من الأخوة عمرها تاريخ طويل يتناقله الأجيال جيلا عن جيل.

ويأتي رمضان هذا العام وقد عادت مئات القرى والمناطق إلى حضن الأمن إذ جرعتهم (قوات الدعم السريع) خلال رمضان الفائت ومابعده من أيام مرارات الذل بالتشريد والنهب والأذي الجسدي وإزهاق الأرواح.

سيعود لرمضان ألقه هذا الشهر في شارع مدني الخرطوم وغيره من الطرق الرئيسية في البلاد حيث تتمدد الموائد التي يعدها اهل المدن والقرى على طول الطريق تنزل الصائمين من مركباتهم ليتناولوا صنوف الطعام فترتاح نفوس سالكى الطريق بما لذ

وطاب من الأطعمة والمشروبات ويرتاح معهم مضيفوهم بانهم دخلوا في اجر افطار الصائم.

سيستلهم الصائمون في السودان نداء الله ووعده في آخر آيات فرض الصوم ( واذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) سيرفعون أياديهم لله خاشعين يدعونه ليزيل عنهم ماتبقى من كابوس الحرب ويشفى صدورهم من عصابات الدعم السريع البغاة الطغاة قطاع الطرق ومعاونيهم وعلى الباغى ستدور الدوائر بإذن الله…

موسى محمد يوسف البدري