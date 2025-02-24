مصر: اتخاذ الإجراءات لإنشاء فرعين لجامعة القاهرة في قطر والسعودية

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، خلال اجتماعه السبت برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد إنشاء فرعين لجامعة القاهرة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

ووفق صحيفة “المصري اليوم” المحلية، فقد اعتمد المجلس قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لها في العاصمة القطرية الدوحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن.

ويهدف هذا الفرع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب في منطقة الخليج العربي.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الفرع في دعم التبادل الثقافي والتعليمي، ويتيح للطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر فرصة الحصول على تعليم جامعي من جامعة القاهرة بدون الحاجة للسفر إلى مصر.

والقرار يأتي في إطار التوجهات المصرية لتوسيع شبكة فروع الجامعات المصرية في دول المنطقة.

كما يُتوقع أن يُسهم فرع جامعة القاهرة في قطر في تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين، ويساعد في تطوير التعليم والتكنولوجيا في المنطقة.

بالإضافة إلى فرع الدوحة، تم اعتماد قرار إنشاء فرع آخر لجامعة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا المشروع.

الشرق القطرية