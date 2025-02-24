مصر: اتخاذ الإجراءات لإنشاء فرعين لجامعة القاهرة في قطر والسعودية

مصر: اتخاذ الإجراءات لإنشاء فرعين لجامعة القاهرة في قطر والسعودية
قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، خلال اجتماعه السبت برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد إنشاء فرعين لجامعة القاهرة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.
ووفق صحيفة “المصري اليوم” المحلية، فقد اعتمد المجلس قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لها في العاصمة القطرية الدوحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن.
ويهدف هذا الفرع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب في منطقة الخليج العربي.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الفرع في دعم التبادل الثقافي والتعليمي، ويتيح للطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر فرصة الحصول على تعليم جامعي من جامعة القاهرة بدون الحاجة للسفر إلى مصر.
والقرار يأتي في إطار التوجهات المصرية لتوسيع شبكة فروع الجامعات المصرية في دول المنطقة.
كما يُتوقع أن يُسهم فرع جامعة القاهرة في قطر في تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين، ويساعد في تطوير التعليم والتكنولوجيا في المنطقة.
بالإضافة إلى فرع الدوحة، تم اعتماد قرار إنشاء فرع آخر لجامعة القاهرة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا المشروع.
الشرق القطرية