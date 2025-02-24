نيمار: رددت على الاستفزازات بهدف أولمبي

تألق نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس، أمام إنتر ليميرا، ضمن منافسات بطولة باوليستا المحلية في البرازيل. وقاد نيمار فريقه لفوز عريض (3-0)، حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وبحسب موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن نجم برشلونة السابق تشاجر مع جماهير الفريق المضيف، الذين أطلقوا صافرات استهجان ضده، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية.ورد نيمار بوضع يديه على أذنيه، كأنه يقول “لا أستطيع السمع”، قبل أن يحرز هدفا من ركلة ركنية، سددها مباشرة باتجاه المرمى.وعقب المباراة، قال نيمار في تصريحات صحفية: “كنت على وشك تنفيذ الركلة الركنية، واستفزني مشجعو الفريق المنافس، وقدمت التمريرة الحاسمة الأولى”.

وأضاف: “ثم فعلوا ذلك مرة أخرى، لذا قلت لنفسي إنني يجب أن أسجل هدفا أولمبيا، وفعلتها”.وكان نيمار قد عاد لناديه الأم سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.

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