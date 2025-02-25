رياضية

الجاسر: إدارة الهلال نائمة

2025/02/25
hilal saudi
الهلال السعودي

عبر عبد الكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة الهلال السابق، عن خيبة أمله إزاء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي. وتلقى الهلال الوصيف خسارة قاسية أمام الاتحاد بنتيجة (1-4)، في الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح بعيدا عن “العميد” المتصدر بفارق 7 نقاط.

كما ودع “الزعيم” منافسات كأس الملك أمام اتحاد جدة أيضا.وقال الجاسر، خلال تصريحات لبرنامج “في المنتصف”: “إدارة الهلال لم تفعل شيئا أمام مشاكل الفريق، وحسب معلوماتي، فقد جيسوس السيطرة على اللاعبين”.وتابع: “الحل في الهلال ليس في إقالة جيسوس، بل في معالجة الغياب الإداري..

هناك عمل مفقود، والصراعات سيدفع ثمنها الهلال”.وأضاف: “صافرات الاستهجان تجاه علي البليهي يتحملها جيسوس، ولو كان شجاعا لأشرك محمد العويس بديلا عن بونو، في مباراة الخلود المقبلة”.وأردف: “إدارة الهلال نائمة في العسل، واكتفت بالبطولات الأربع فقط، ولم تستعد للموسم بشكل جيد.. يجب الجلوس مع جيسوس ومناقشته حول ثنائية تمبكتي والبليهي، ووضع ميتروفيتش، وزيادة وزن نيفيز”.

كووورة

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