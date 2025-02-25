الجاسر: إدارة الهلال نائمة

عبر عبد الكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة الهلال السابق، عن خيبة أمله إزاء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي. وتلقى الهلال الوصيف خسارة قاسية أمام الاتحاد بنتيجة (1-4)، في الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح بعيدا عن “العميد” المتصدر بفارق 7 نقاط.

كما ودع “الزعيم” منافسات كأس الملك أمام اتحاد جدة أيضا.وقال الجاسر، خلال تصريحات لبرنامج “في المنتصف”: “إدارة الهلال لم تفعل شيئا أمام مشاكل الفريق، وحسب معلوماتي، فقد جيسوس السيطرة على اللاعبين”.وتابع: “الحل في الهلال ليس في إقالة جيسوس، بل في معالجة الغياب الإداري..

هناك عمل مفقود، والصراعات سيدفع ثمنها الهلال”.وأضاف: “صافرات الاستهجان تجاه علي البليهي يتحملها جيسوس، ولو كان شجاعا لأشرك محمد العويس بديلا عن بونو، في مباراة الخلود المقبلة”.وأردف: “إدارة الهلال نائمة في العسل، واكتفت بالبطولات الأربع فقط، ولم تستعد للموسم بشكل جيد.. يجب الجلوس مع جيسوس ومناقشته حول ثنائية تمبكتي والبليهي، ووضع ميتروفيتش، وزيادة وزن نيفيز”.

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