مداراتمنوعات

شاهد.. فيديو نادر يعود تاريخه لسنوات طويلة لشاعر الجيش وفقيد القوات المسلحة يظهر فيه مع الكوميديان محمد موسى ويقدم أبيات فكاهية من الشعر “الحلمنتيشي”

2025/02/24
محمد علي 750x430 1

أعاد الكوميديان السوداني محمد موسى, نشر مقطع فيديو نادر لفقيد القوات المسلحة وشاعر الجيش المساعد محمد علي عبد المجيد, وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان شاعر الجيش الشهير على مواقع التواصل الإجتماعي بأشعاره التي يحمس من خلالها الجنود, قد رحل الأسبوع الماضي إثر حادث حركة أليم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حل المساعد الراحل في المقطع ضيفاً على الكوميديان المعروف محمد موسى, عبر برنامجه على فضائية الشروق.

وقدم شاعر الجيش, خلال الحلقة أبيات فكاهية من الشعر “الحلمنتيشي”, أثار ضحكات مقدم البرنامج, الذي ترحم عليه بعبارات مؤثرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/24