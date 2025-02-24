شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل بهز جسمها في وصلة رقص مثيرة والجمهور يهاجم ويطالب بإعادة قانون النظام العام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل خاص أقيم بإحدى ولايات السودان, وفقاً لما ذكر ناشروه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعلت فنانة الحفل الحسناء مواقع التواصل الاجتماعي بتقديمها فواصل من الرقص عبر هز جسمها بطريقة مثيرة.

https://www.facebook.com/reel/1819372775487936

ووفقاً لتعليقات المتابعين, فإن المطربة تعرضت لانتقادات عنيفة بسبب رقصاتها المثيرة وطالب عدد كبير من المعلقين بضرورة إعادة قانون النظام العام, لحسم مثل هذه الظواهر بالحفلات الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين