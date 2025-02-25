ببدلة الرقص .. 3 نجمات يقدمن دور الراقصة فى رمضان 2025

انتهى عدد كبير من النجوم، من تصوير أعمالهم الدرامية التي من المفترض أن يشاركوا بها في الموسم الرمضاني 2025 , ومنهم ثلاث نجمات يقدمن دور الراقصة فى مسلسلات مختلفة في رمضان وهن : رانيا يوسف ومي عمر ومي القاضي وسيظهرن بشكل مختلف فى ادوارهن .

مي عمر فى مسلسل إش إش

وتشارك مي عمر في الموسم المقبل بمسلسل إش إش، والذي تظهر من خلاله بدور راقصة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في العمل كل من هالة صدقي، ماجد المصري، إدوارد، شيماء سيف، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر وفي الوقت ذاته يغوص في حياة “إش إش” التي كانت تنتظر حياة أخرى، فهل هي فعلاً ضحية للظروف والأزمات أم هي مُخطئة وتستحق كل ما يحدث لها.

رانيا يوسف فى مسلسل جريمة منتصف الليل

أما رانيا يوسف فهي تنافس بمسلسل جريمة منتصف الليل، تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان ويشارك في العمل كل من أحمد عبد العزيز، صلاح عبدالله، ملك قورة، عفاف شعيب، وتدور الأحداث حول جريمة قتل لطالبتين جامعيتين في منزل إحداهن في وقت متأخر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهن، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرين إلى دائرة الاتهام، بينما تُكتشف خفايا وأسرار غامضة.

وعلقت رانيا يوسف على البرومو، قائلة :انتظرونا في مسلسل جريمة منتصف الليل، مستوحاه من قصة حقيقية على شاشة قناة المحور.

مي القاضى فى العتاولة 2

وتقدم مي القاضي دور راقصة في مسلسل العتاولة، و مسلسل «العتاولة 2» من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة وهدى الاتربي ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي ونسرين أمين ومي القاضي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، وحرص الجمهور على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

صدى البلد