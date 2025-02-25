تجديد حبس رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة السابق

تقرر تجديد حبس رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة و2 آخرين 15 يوما لاتهامهم بتلقي رشوة حيث كانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، لاتهامه بالاضلاع مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات داخل نطاق إشرافه، مقابل التغاضي عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة، وتلقيه رشاوى مالية تُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين جنيه.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات تفيد بتلقيه مبالغ مالية غير مشروعة لتسهيل أعمال بعض المقاولين، حيث تم التأكد من صحة تلك المعلومات وعرضها على النائب العام، الذي أصدر قراراً بضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.الأخبار المتعلقة

وفي السياق ذاته، نسّقت الجهات المعنية بوزارة الإسكان مع هيئة الرقابة الإدارية لإيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بالأعمال المخالفة، مع تشكيل لجنة لمراجعة المشروعات المسندة إلى الشركات المتورطة، والتأكد من جودة تنفيذها وفق المعايير الخاصة بذلك .

صدى البلد