خيانة وقصة حب جديدة.. تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبدالعزيز

تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع كريم فهمي مرة أخرى بقوة في رمضان 2025 من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”، حيث تقدم قصة درامية مختلفة .

تدور أحداث المسلسل ، حول علاقة صداقة قوية تجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، تتحول تدريجيًا إلى قصة حب، وذلك بعد ان تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، ثم تقرر الانفصال عنه، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها تنقلب فيها الأحداث رأسًا على عقب.

خالد سليم فى وتقابل حبيبنشرت قناة dmc، لقاء خالد سليم فى برنامج “ مش شنطة رمضان ” ، عبر فيسبوك وانستجرام، وتطرق خلال اللقاء إلى شخصية يوسف التي يلعبها في الأحداث، مشيرًا إلى أنها شخصية انتهازية، فقال: «يوسف مش بس عينه زايغة هو بيستغل مواقف عشان يحقق حاجات مش مفروض أي حد طبيعي يعملها.. وانا عاوز الناس اللي ما تعرفنيش تعرف إن ده يوسف مش أنا».

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

يشارك في البطولة إلى جانب ياسمين عبدالعزيز كل من:

• كريم فهمي

• خالد سليم

• أنوشكا

• نيكول سابا

• صلاح عبدالله

• رشوان توفيق

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صدى البلد