تخلص من «الكرش» في رمضان

مع ساعات الصيام الطويلة، قد تكون هذه فرصة ذهبية للتخلص من دهون البطن الحشوية، التي ترتبط بمخاطر صحية مثل أمراض القلب والسكري، إليك فيما يلي أفضل طرق تخسيس الكرش في رمضان.

استغل رمضان لتغيير نمط حياتك، فباتباع بعض الخطوات اليومية خلال شهر رمضان، يمكنك تخسيس الكرش في رمضان وتقليل دهون البطن بشكل طبيعي والاستفادة من الصيام كوسيلة فعالة لتحسين صحتك ولياقتك دون حرمان أو أنظمة غذائية قاسية.

لأن الإفطار والسحور يلعبان دورًا أساسيًا في التحكم بالوزن، إليك خطوات عملية يمكنك اتباعها يوميًا لتخسيس الكرش في رمضان:

1. ابدأ السحور بالألياف القابلة للذوبان

ولفقدان الوزن في رمضان، أضف ملعقة كبيرة من بذور الكتان أو الشوفان إلى كوب زبادي أو عصير طبيعي، حيث تساعد الألياف على إبطاء الهضم، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

2. أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح

اخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب ماء قبل السحور، فذلك يساعد على تقليل تراكم الدهون في البطن.

3. تناول البروتين للحفاظ على الشبع

أما لإزالة دهون البطن في رمضان، احرص على تضمين البيض أو الفول أو الزبادي اليوناني في وجبة السحور، لأنها تبطئ الشعور بالجوع خلال الصيام.

4. تجنب الكربوهيدرات المكررة

استبدل الخبز الأبيض والأرز بالخبز الأسمر أو الشوفان، فهي تمنحك طاقة تدوم لساعات أطول دون رفع مستوى السكر في الدم بسرعة.

5. ابتعد عن الأطعمة المالحة

تجنب الجبن المالح والمخللات، لأنها تزيد من احتباس السوائل وتجعلك تشعر بالعطش خلال النهار.

6. ابدأ الإفطار بالتمر والماء فقط

اشرب كوب ماء وتناول 3 تمرات أولًا، ثم انتظر 10 دقائق قبل البدء في وجبتك، مما يساعد على التحكم في كمية الطعام المستهلكة.

7. قسّم وجبتك إلى أجزاء

ابدأ بطبق شوربة وسلطة، وانتظر قليلًا قبل تناول الطبق الرئيسي، حتى تشعر بالشبع دون إفراط.

8. استبدل القلي بالشواء أو الطهي بالبخار

عند تحضير وجبات الإفطار، استخدم طريقة الشوي أو الطهي بالبخار بدلًا من القلي لتقليل الدهون المشبعة.

9. تناول مشروبات تحفز الحرق

استبدل المشروبات الغازية بعصير الليمون والنعناع أو الشاي الأخضر بعد الإفطار للمساعدة في حرق الدهون.

10. مارس المشي بعد التراويح

بدلًا من الجلوس بعد الإفطار، قم بالمشي لمدة 30 دقيقة بعد صلاة التراويح، فذلك يساعد في تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية.

11. نام مبكرًا للحصول على راحة كافية

احرص على النوم 6-8 ساعات، لأن قلة النوم تزيد من الشهية وتؤثر على معدل الحرق.

12. ابتعد عن السكريات المضافة

قلل من الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطايف، ويمكنك استبدالها بفاكهة طازجة أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

13. اشرب الماء بانتظام

اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، حتى لا يتباطأ معدل الحرق بسبب الجفاف.

14. قلل التوتر بالاسترخاء والعبادة

خصص وقتًا يوميًا للتأمل أو قراءة القرآن، حيث إن التوتر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يسبب تخزين الدهون في البطن.

15. مارس تمارين المقاومة

خصص 15 دقيقة يوميًا لتمارين المقاومة، مثل تمارين المعدة أو القرفصاء، لتعزيز حرق الدهون وشد العضلات.

إذا كنت تهدف إلى الحصول على بطن مشدود ومسطح، يُفضل تجنب بعض المشروبات التي قد تؤثر سلبًا على وزنك وصحتك، مثل: المشروبات الغازية، عصائر الفاكهة المعلبة، مشروبات الطاقة.

المشروبات الكحولية.

أما لحرق الدهون في رمضان، يمكنك تناول المشروبات التالية:

الماء

يُعد الماء من أكثر المشروبات الصحية فائدة، نظرًا لعدم احتوائه على أي سعرات حرارية ولدوره الكبير في تحسين العمليات الأيضية والفسيولوجية في الجسم. كما يساعد الماء في إزالة السموم ويحافظ على ترطيب الجسم.

الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الفعالة لشد الترهلات، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الكاتشين، بالإضافة إلى الكافيين الذي يساعد في زيادة حرق الدهون وتعزيز الأيض.

خل التفاح

أظهرت بعض الدراسات أن لخل التفاح دورًا في تقليل ترهلات البطن وتخفيف الوزن، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم. لذلك، يُعتبر خل التفاح من الخيارات المميزة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية عند استهلاكه باعتدال.

القهوة

تُعد القهوة من المشروبات التي تعزز الطاقة وتحسن المزاج، مما يساعد على تحسين الأداء الرياضي. تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يعزز حرق الدهون ويرفع معدلات الأيض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن وشد ترهلات البطن.

العين الاخبارية