حركة العدل والمساواة السودانية تنعي / الحاج ابراهيم اسماعيل نورين

قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية المغفور له باذن الله، ابراهيم اسماعيل نورين شقيق /يوسف اسماعيل نورين و

،الذي اغتيل غدراً في منزله بالكلاكلة بولاية الخرطوم من قبل مليشيا الدعم السريع.

وتتقدم قيادات وعضوية الحركة بصادق التعازي و المواساة لاسرة الفقيد و للأستاذ/ يوسف محمد نورين، سائلين الله أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء.

ونسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون