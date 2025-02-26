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حركة العدل والمساواة السودانية تنعي / الحاج ابراهيم اسماعيل نورين
نعي أليم
قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية المغفور له باذن الله، ابراهيم اسماعيل نورين شقيق /يوسف اسماعيل نورين و
ابن عم الاستاذ/ يوسف محمد نورين نائب رئيس المجلس التشريعي بالحركة
،الذي اغتيل غدراً في منزله بالكلاكلة بولاية الخرطوم من قبل مليشيا الدعم السريع.
وتتقدم قيادات وعضوية الحركة بصادق التعازي و المواساة لاسرة الفقيد و للأستاذ/ يوسف محمد نورين، سائلين الله أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء.
ونسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون
التوم حامد توتو
أمين الشئون الإجتماعية
25 فبراير 2025