شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين داخل منزل قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو

نجحت القوات المسلحة السودانية, في السيطرة على مدينة بحري, وتحريرها بالكامل من مليشيا قوات الدعم السريع, التي كانت تتواجد فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق مقطع فيديو لزيارة الفنانة المعروفة ميادة قمرة الدين, لحي “كافوري”, بمدينة بحري.

كما دخلت ملكة الرق, التي عرف عنها وقفتها القوية مع الجيش, لمنزل قائد ثاني قوات الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, بكافوري.

وطمأنت الفنانة ميادة قمر الدين, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, المواطنين بنظافة بحري, التي أصبحت خالية تماماً من الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين