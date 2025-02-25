شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطة مثيرة مع أحد أفراد الدعم السريع والجنس اللطيف يتوعد بالبحث عنها وكشفها للجهات النظامية والجمهور

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قصير أثار ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع القصير لقطة مثيرة لفتاة سودانية, واقفة مع فرد يتبع لقوات الدعم السريع, حسبما ذكر ناشرو المقطع.

الفتاة التي تم وصفها بالمتعاونة تعرضت لهجوم كبير من المعلقين خصوصاً الجنس اللطيف, حيث توعدت أكثر من معلقة بالكشف عنها للسلطات الأمنية بعد رفع المقطع في القروبات التي تعتبر جهاز المخابرات النسائية على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين